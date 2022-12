La rencontre improbable entre David Lynch et son compositeur fétiche, Angelo Badalamenti

Le compositeur italo-américain Angelo Badalamenti nous a quittés ce 11 décembre à l'âge de 85 ans. Son nom a toujours été associé à David Lynch car il est surtout connu pour sa composition du thème de Twin Peaks. Mais il a aussi signé la musique de plusieurs autres œuvres du cinéaste américain comme Blue Velvet, The Straight Story ou Mulholand Drive.

Pourtant, rien ne prédestinait les deux hommes à travailler ensemble. Leur rencontre a été provoquée par le producteur de Blue Velvet, Fred Caruso. Lynch cherchait un compositeur qui accompagnerait le personnage d'Isabella Rossellini qui joue une chanteuse de cabaret interprétant Blue Velvet. "Au départ il fallait que ce soit un groupe de province dans un petit club reculé" et le producteur a proposé de convier son ami Badalamenti au casting raconte Hugues Dayez. "Il est rentré par la petite porte en faisant des répétitions au piano avec Isabella et Lynch a entendu une cassette de ces répétitions et s'est dit 'c'est exactement cela qu'il me faut'".

Badalamenti a ouvert une nouvelle ère pour les musiques de films avec des bandes sonores atmosphériques, plus subtiles et discrètes, sans emmener toute la puissance d'un orchestre philharmonique.