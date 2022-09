La renationalisation de l’énergie pour éviter la flambée des prix ?

Bien que différente, la pensée d’Adel el Gammal rejoint en partie celle de Bertrand Candelon. "Jusqu’à quelques mois avant la guerre en Ukraine, la question de la renationalisation ne s’était jamais posée. Elle allait à l’encontre du fonctionnement même de l’Europe qui est un modèle libéral, de libre-échange et de libéralisation du marché. Mais avec les conséquences de la guerre et les prix incontrôlables, on s’est dit qu’il était complètement fou qu "un État n’aient plus les moyens de garantir une énergie abordable à ses concitoyens", explique-t-il. "De mon point de vue, la question aurait dû être sur la table depuis bien plus longtemps pour deux raisons : d’une part parce que la libéralisation du marché ne permet pas de piloter l’évolution de l’énergie assez rapidement dans le cadre du réchauffement climatique. D’autre part, parce que l’énergie est le sang de l’économie d’une économie et donc, d’une nation. Sans énergie, plus rien ne fonctionne. Donc, vendre sa capacité à gérer l’énergie comme on l’a fait relève de l’inconscience."

Ce qui ne veut pas dire non plus, estime-t-il, que privatiser certains acteurs du secteur n’est pas une bonne chose. "L’Europe n’est pas en situation de guerre mais en situation de guerre économique. Il faut renégocier les mécanismes du marché européen. Aujourd’hui, la logique de privatisation totale ne permet plus de gérer des situations de crise telles que nous les connaissons. Pour cette raison, je plaide fortement pour une renationalisation des composantes stratégiques du marché de l’électricité, à savoir la production et le transport de l’électricité. Pour ce qui est par contre les autres composantes non stratégiques, telles que la distribution, ce n’est un problème qu’il y ait de nombreux acteurs privés qui resteraient aux forces du marché."