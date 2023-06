Le point fort de ces vignobles de l'Est qui renaissent, c'est d'avoir réussi à se protéger de la standardisation du goût du vin, de l'implantation de masse des cépages internationaux et d'avoir pu justement conserver des cépages et des techniques locales de production, ce qui fait leur originalité, explique Eric Mazuy.

Ils sont peu connus chez nous, essentiellement parce qu'ils sont mal distribués et parce que la sélection réalisée par les distributeurs n'est pas toujours à l'honneur des excellents vignerons des pays de l'Europe de l'Est. Les prix sont peu élevés pour être rendus attractifs et la qualité laisse parfois à désirer.

"Cependant, de la qualité, il y en a et un petit tour d'horizon s'impose. Je ne vais pas parler de tous les pays parce qu'il y en a beaucoup, mais de ceux que je trouve les plus intéressants, de manière tout à fait arbitraire", précise Eric Mazuy.