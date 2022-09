La renaissance de Louise Jacquemin : "Je pensais que je quitterais l’hôpital en chaise roulante"

Elle découvre donc le peloton à 27 ans. On la retrouve notamment sur le Samyn des Dames. Sa saison démarre bien, jusqu’à ce week-end d’avril. Louise ne sent plus ses jambes, les douleurs sont intenses, elle décide d’aller aux urgences : "L’hospitalisation, personne ne l’avait vu venir. On ne sait toujours pas pourquoi j’ai eu cette inflammation de la moelle épinière. Je suis dans le peloton un samedi et trois jours plus tard je me retrouve, couchée dans un lit d’hôpital sans pouvoir bouger ses pieds. Du coup, là, je m’étais moralement préparée à quitter l’hôpital en chaise roulante en me disant ; ce n’est pas grave, Louise. Tu iras dans l’équipe paralympique belge, ça va le faire. Tu continueras à rouler, mais autrement. "

Mais Louise ne baisse pas les bras. Une fois prise en charge à l’hôpital elle se bat pour retrouver l’usage de ses jambes : " J’ai commencé la kiné, je me suis dit qu’il y allait. Ça allait le faire de récupérer un peu de mobilité. Donc je me suis battue tous les jours pendant douze jours à l’hôpital. Il a fallu réapprendre à marcher, réapprendre à refaire du vélo, à pousser misérablement 50 watts en étant au bout de ma vie. Et puis quand j’ai quitté l’hôpital, j’ai quitté l’hôpital sur mes pieds, donc rien que ça, c’était déjà une victoire, donc ça booste le moral malgré la complexité de la maladie.