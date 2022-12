La renaissance de certaines espèces permet la revitalisation d'écosystèmes.

L'histoire du bison d'Amérique est étroitement liée à la face sombre des Etats-Unis et de ses débuts. Leur nombre est passé de quelque 30 millions à seulement quelques centaines à la fin du XIXe siècle, au moment où le gouvernement américain a cherché à éradiquer le bison des grandes plaines, où résidaient des tribus amérindiennes qui dépendaient grandement du bovin pour leur survie.

Cody Considine de l'association environnementale TNC, qui tente d'opérer un retour de l'espèce dans les prairies Nachusa de l'Illinois, dans le nord des Etats-Unis, explique : "Ce fut un génocide intentionnel pour supprimer le bison, pour supprimer les Indiens et les forcer à aller dans des réserves".

Le bison préfère se nourrir d'herbe et laisse ainsi plus de place aux plantes à fleurs et aux légumineuses.