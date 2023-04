La religion, encore un vrai repère pour de nombreux jeunes

Dans cette vidéo, nous retrouvons Ineza, Sarah, Ioni, Morgana et Elikiah, qui témoignent de leur foi et de ce qu’elle apporte dans leurs vies.

Si les filles sont d’abord sceptiques quant au fait de se mettre en couple avec quelqu’un qui ne partage pas leur religion, car celle-ci façonne " la manière de voir et de vivre la vie ", elles réalisent ensuite que tout est possible, si le respect de l’autre est de mise.

Cela rejoint d’ailleurs ce que Morgana explique lorsqu’elle affirme aimer pouvoir vivre sa religion à sa manière et ne pas suivre certaines règles qui ne correspondent pas à ses valeurs (telles que le rejet de l’avortement ou le créationnisme). Pour elle, ce qui compte le plus c’est l’ouverture d’esprit et la tolérance. Et ce, envers tout le monde et toutes les croyances.