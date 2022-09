La relation voitures/rock star, du tragique pour Bon Scott, Keith Godchaux et Eddie Cochran au plus léger avec Noel Gallagher ou Keith Moon

On évoque le côté le plus sombre de la relation voitures/rock star. Il arrive, malheureusement, que l’auto serve de linceul, qu’elle soit le théâtre d’une tragédie. Et pas, nécessairement à cause d’un accident...

C’est le cas de Bon Scott, le charismatique chanteur d’AC/DC, que l’on découvre décédé dans une Renault 5 le 19 février 1980. Apparemment, Bon Scott a passé la nuit précédente dans un bar, le Music Machine. Il est allé se réfugier dans une Renault 5 et il n’en est jamais sorti. Bon Scott n’est pas le seul évidemment.

Le 23 juin de la même année, c’est le claviériste de Grateful Dead’s Keith Godchaux qui est blessé grièvement dans un accident de voiture le jour de son anniversaire. Il meurt quatre jours plus tard.

Et 20 ans plus tôt, c’est Eddie Cochran qui se tue dans le crash du taxi qui le conduit à l’aéroport de Londres. Un pneu éclate, le conducteur perd le contrôle et le taxi finit sa course dans un réverbère. Cochran est éjecté et tué sur le coup. Sharon Sheely est grièvement blessée. A l’arrière, le manager de Cochran et Gene Vincent, sont sérieusement blessés mais ils s’en sortent. On pourrait poursuivre la liste du martyrologe pendant un long moment…

Mais il y a aussi des anecdotes plus légères, comme celle où Noel Gallagher s’est payé une Jaguar MKII de 1967 pour la somme rondelette de 110.000 livres. En 1995, le membre d’Oasis a dépensé une fortune pour restaurer l’intérieur et faire réviser le moteur. Et quand les gens chargés de remettre à neuf sa voiture l’ont contacté 18 mois plus tard, Noël avait complètement oublié qu’il avait acheté cette superbe Jaguar.

Et puis il y a aussi cette anecdote amusante avec Keith Moon, le batteur des Who. Distrait, il aurait oublié de tirer le frein à main de sa Rolls et elle aurait atterri dans une piscine.

C’est d’ailleurs pour faire allusion à cet incident qu’Oasis n’a pas hésité à plonger une Rolls dans une piscine pour illustrer la couverture de ‘'Be there Now'’. On raconte que cette séance photo a coûté environ 100.000 livres du budget du disque. De plus cette voiture est très recherchée aujourd’hui.