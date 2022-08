La relation artiste-déchet, une histoire pas si récente même chez nous

En 1988, la NASA évoque pour la première fois l’influence humaine sur le changement climatique. Le climatologue, James Hansen alerte les autorités sur le réchauffement provoqué par les effets de serre. À partir de cette date, les œuvres à vocation écologique vont se multiplier. À partir des années 80, le Brésilien Vik Muniz reproduit des œuvres d’art ou des figures emblématiques à l’aide de matériaux retrouvés dans des poubelles ou des décharges. En marge de Rio + 20, il reproduit la baie de la ville avec ses déchets. Il déclare à l’AFP que c’est une occasion de " s’interroger sur ce qu’on peut faire de ces matériaux auxquels on ne donne plus aucune importance ". L’Argentin Dan Casado réalise des œuvres à partir d’objets trouvés. Pour lui, il s’agit d’une possibilité de donner une seconde vie à des déchets qui auraient fini dans un dépotoir.

Les déchets ont également inspiré la musique moderne. Dans leur morceau " Plastic Boogie " issu de leur dernier album, les Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard critiquent l’abondance des plastiques, eux qui enveloppent nos repas et qui s’apprêtent à nous " tuer " par leur surnombre (N.D.L.R. : “Wrapped up in my dinner, it’s not fantastic. It’s gonna come and kill us”).