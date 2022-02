La reine Paola se confie dans un reportage inédit, à découvrir ce vendredi 18 février sur La Une

Lorsque Paola arrive en Belgique pour ses fiançailles puis son mariage, les journaux s’extasient devant une " si jolie princesse ". La lune de miel sera de courte durée. Très vite, on lui reproche sa timidité, de préférer les boîtes de nuit au palais, de ne pas assez pratiquer le néerlandais. " Il y avait le flamand à apprendre et ça a été une souffrance, avoue-t-elle, et pourtant j’ai fait des efforts incroyables que personne ne sait ".

Une vie à repenser

Bientôt le couple aura 3 enfants en 3 ans… Pourtant déjà, il bat de l’aile. Et le mariage entre Fabiola et Baudouin n’arrange rien. On leur demande de faire un pas de côté, de moins prendre la lumière. Paola est reléguée au second plan. " J’ai dû repenser ma vie " confie-t-elle. " Je voulais être infirmière mais mes enfants étaient petits ". Elle se sent perdue. En même temps, tous deux apprennent à être parents. Et ça aussi, c’est très compliqué. Ils reconnaissent qu’ils auraient pu mieux faire.

" On répète ce qu’on a connu ", regrette Albert. " Mon père était assez autoritaire et j’ai répété même inconsciemment. Puis un médecin un jour m’a dit : Votre fils va devenir malade si vous continuez. J’ai alors eu une mauvaise réaction, je me suis désintéressé de lui". Paola renchérit : " Il faut une éducation à devenir parent. C’est dommage qu’on ne puisse pas recommencer. Là, je comprends combien c’est important de donner de l’affection à ses enfants".

Rien ne va plus

A ce moment-là, le couple est au bord de la rupture. Les enfants sont ballottés d’un endroit à l’autre. Albert entretient une relation avec Sybille de Sélys Longchamps. Le documentaire ne parle pas de Delphine. " Paola estime que ce n’est pas son histoire ", commente le réalisateur Nicolas Delvaulx. En revanche, elle reconnaît avoir eu des amants. Car à cette époque-là, elle était très malheureuse. " Moi, je n’étais pas heureuse pendant 10 ans. Je ne savais pas où aller. Il y avait ce danger du divorce. De 70 à 80, j’étais seule et triste. J’avais pris une distance avec tout. Puis, un jour, il m’a dit : je t’ai toujours aimée et ça m’a fait plaisir ". Albert raconte comment il a pris conscience du danger. Lorsqu’on lui a annoncé que s’ils se séparaient, les enfants c’est lui qui en aurait la garde et non leur mère. " Et ça ", dit-il, "je ne pouvais l’accepter. Les enfants ont besoin de leur mère. " Le couple s’est réconcilié. L’ambiance familiale est apaisée. " Si on fait un petit effort dans le mariage, ça vaut la peine. Il n’y a plus la hâte, le sexe, il y a la tendresse. Vieillir comme ça, c’est bien ", confie encore Paola.