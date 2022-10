La reine Mathilde renoue avec ses racines à Vilnius

Le tombeau de l'église Saint-Michel est en plus le lieu de sépulture de différents membres de la famille Sapieha, une puissante famille lituano-polonaise qui avait une grande influence politique au 16e siècle dans la grande principauté lituanienne de l'époque. Ce sont des ancêtres directs de la reine belge. La grand-mère maternelle de Mathilde se nommait Sogia Sapieha. Sofia est née en Pologne en 1919 et a épousé Leon Komorowski en 1942. Elle a eu 6 enfants, parmi lesquels se trouvait Anne Koworowska, la mère de Mathilde. La famille a décidé de quitter la Pologne en 1957 et est arrivée finalement en Belgique via le Congo.

La suite de la journée royale s'est déroulée à l'université de Vilnius. Le couple royal a pu y découvrir quelques ouvrages issus de la Biblioteca Sapiehana. Cette bibliothèque contient une collection de centaines de livres légués à l'université de Vilnius par un ancêtre de la reine Mathilde. Il ne reste qu'environ 300 livres aujourd'hui parmi les 3.000 qui avaient initialement été transmis par la famille Sapieha.