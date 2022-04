La reine Mathilde, positive au covid, suspend ses activités publiques cette semaine

La reine Mathilde a été testée positive au covid-19, indique le Palais mercredi après-midi. Elle se porte bien, mais doit donc suspendre ses activités publiques prévues cette semaine. Elle devait normalement remettre le premier prix biomédical Baillet Latour ce jeudi au Palais des Académies de Bruxelles.

En septembre de l'année dernière, le roi Philippe et la reine Mathilde ont dû se mettre en quarantaine après un cas de coronavirus confirmé dans la famille royale. Il s'est ensuite avéré que l'un des plus jeunes enfants du couple royal était impliqué. Le Roi et la Reine avaient eux-mêmes passé un test, dont les résultats s’étaient montrés négatifs.