La Reine Mathilde : "L'enseignement de la musique est essentiel dans l'éducation des jeunes"

Rencontre avec la Reine Mathilde qui a exprimé le bonheur qu’elle avait de pouvoir assister à nouveau au Concours dans des circonstances "normales" avec un public dans la salle.

"On sait tout ce qui nous a manqué pendant ces deux années de pandémie. C’est tellement important que le public puisse être là dans la salle, puisse profiter de ces moments musicaux, et puis pour les candidats de se sentir soutenus, encouragés, portés par un public, ça, c’est vraiment une des caractéristiques du Concours."

Le violoncelle est un instrument qu’elle apprécie particulièrement : "Il dégage une telle chaleur, je trouve que c’est un très bel instrument, et ce sera aussi pour moi la joie de découvrir de nouvelles sonates, de nouveaux concertos, de nouveaux moments musicaux."

Le Concours Reine Elisabeth est aussi pour la Reine un moyen de soutenir l’enseignement musical : "Pour moi, l’enseignement de la musique est essentiel dans l’éducation des jeunes et pour différentes raisons. D’abord la beauté de l’instrument, découvrir la beauté d’un instrument, c’est tout de même exceptionnel. Et pour jouer d’un instrument, il faut une certaine structure, une certaine discipline, une certaine persévérance dans le temps, parce que jouer d’un instrument, ça ne s’apprend pas du jour au lendemain. Et puis, pour les jeunes, apprendre à jouer ensemble, être ensemble autour des instruments de musique, je trouve ça très beau."

Et cette éducation musicale, elle a tenu à en faire profiter ses propres enfants. Que ce soit pour les aînés qui jouent du piano, du saxophone ou du violon pour les plus jeunes, toute la famille royale est impliquée dans la musique, même le roi Philippe : "Mon époux joue du piano, ça lui apporte beaucoup de calme, et de sérénité (...) le roi aime beaucoup jouer avec ses enfants, ce sont des moyens de joie partagés ensemble."