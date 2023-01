La Reine Mathilde, femme de pouvoir ?

La Constitution ne lui octroie pas de pouvoir, mais ses nombreuses activités, seule ou aux côtés du Roi la rendent incontournable : "Elle a fait de sa fonction une profession. Et c’est ça la vraie différence avec les autres Reines en Belgique.", explique l’historien Vincent Dujardin. "Déjà avant de devenir Reine, elle avait prononcé plus de discours que la Reine Fabiola et la Reine Paola réunies, donc entre 1999, année de son mariage, et 2013. Et actuellement, ses activités officielles de représentation se chiffrent à près de 200 par an."