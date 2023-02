La reine Mathilde et la princesse Élisabeth au pays des pharaons

Du 14 au 16 mars prochains, mère et fille se rendront cette fois en Égypte pour une visite de travail plutôt culturelle et historique, leur façon de célébrer nombre d’anniversaires célébrés en 2022 et cette année : bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, centenaires de la découverte du tombeau de Toutankhamon et de sa visite par la Reine Elisabeth, 125e anniversaire de l’émergence de l’égyptologie belge et 75e anniversaire de la mort de l’égyptologue belge Jean Capart.