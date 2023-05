La reine Mathilde au Vietnam pour "donner la parole aux plus vulnérables"

Au troisième et dernier jour de son voyage humanitaire au Vietnam, la reine Mathilde a expliqué jeudi, lors d'un entretien avec la presse, ce qu'elle pense être son rôle en tant que présidente d'honneur de l'Unicef: "écouter, soutenir l'engagement et donner la parole aux plus vulnérables". Ces trois points constituent le fil conducteur de toutes ses activités en tant que Reine de notre pays, a-t-elle précisé.

La mission de trois jours de l'Unicef au Vietnam s'est achevée jeudi après-midi, heure locale, à Sa Pa, une ville de montagne dans la province septentrionale de Lao Cai. La reine Mathilde a pris le temps de revenir sur ce voyage face avec les journalistes qui l'accompagnaient. "Ce qui m'a le plus frappée durant ce voyage, c'est sans aucun doute l'engagement des Vietnamiens, mais aussi du personnel de l'Unicef", a-t-elle confié à Belga. "Les enseignants, par exemple, qui font tout pour donner aux enfants un avenir meilleur. Ils m'ont impressionnée, tout comme les enfants eux-mêmes, qui font preuve d'une grande résilience dans des circonstances difficiles."

je veux donner la parole aux plus vulnérables qui ne sont pas entendus

Depuis près de 15 ans, la reine Mathilde est présidente d'honneur de l'Unicef, le fonds des Nations unies pour l'enfance. Elle défend également les objectifs de développement durable des Nations unies. C'est son rôle en tant que reine, estime-t-elle. "Il est important d'écouter d'abord les défis auxquels les gens sont confrontés et de les encourager ensuite dans ce qu'ils font. En outre, je veux donner la parole aux plus vulnérables qui ne sont pas entendus."