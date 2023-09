"La Reine Margot", l'opéra baroque et sanglant d'Isabelle Adjani à voir sur La Trois

"La Reine Margot", film le plus emblématique de la carrière de Patrice Chéreau, est sorti en 1994 d'après le roman du même nom d'Alexandre Dumas. Le long-métrage a été récompensé par cinq César et deux prix au Festival de Cannes. Rendez-vous le mardi 26 septembre à 20h40 sur La Trois et Auvio !

Ce film historique s'inspire d'un épisode de l'Histoire de France, le mariage de Marguerite de France et de Henri de Navarre, futur Henri IV, avec comme toile de fond les guerres de religions entre catholiques et protestants qui secouaient la France au XVIe siècle et qui ont donné lieu au massacre de la Saint-Barthélémy.

Plus gros succès commercial de Patrice Chéreau (1,9 million d'entrées), "La Reine Margot" est interprété par Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Pérez, Virna Lisi, Dominique Blanc, Pascal Greggory et Jean-Claude Brialy.

Patrice Chéreau s'est emparé de l'histoire de France et du roman d'Alexandre Dumas pour réaliser un film fracassant, l'adaptant dans un style névrosé qui lui est propre, éclaboussant l'écran de rouge. Car le film est sanglant, baroque et violent, mais pictural à la Goya. Une sorte de symphonie macabre. La vision de cette époque cruelle déchirée par les guerres de religion, est décadente et sulfureuse, rehaussée par la partition lyrique de Goran Bregovic. Ce film fascinant qui se partage entre combats et étreintes, a remporté en 1994 à Cannes le Prix du Jury et le Prix d'interprétation féminine pour Virna Lisi. L'année suivante, le film raflait cinq César.