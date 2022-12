La reine et le pharaon : quand Elisabeth de Belgique visitait la tombe de Toutankhamon

Mais il est difficile de refuser quelque chose à la reine Elisabeth, héroïne de la Première Guerre, respectée dans toutes les chancelleries du monde. Il lui faudra attendre plus d’un an après la découverte de la tombe, mais elle finira par se faire inviter en février 1923. Contrairement à l’idée reçue donc, la reine n’était pas présente à l’ouverture de la tombe. Elle ne le sera pas non plus lorsque le sarcophage de Toutankhamon sera ouvert, en février 1924.