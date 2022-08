La reine Elizabeth va ouvrir un pub sur sa propriété de Sandringham.

La famille royale britannique n'arrêtera jamais de nous étonner, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires culinaires ! Comme un prolongement naturel de ses activités de fabrication de gin et de champagne (le premier étant aromatisé aux plantes cueillies dans le jardin de Buckingham, le second élaboré à partir de raisins récoltés dans le Kent et le West Sussex), les nouvelles activités de la reine d'Angleterre concerneront aussi la gestion d'un pub et d'un restaurant.

Plus concrètement, la propriété royale de Sandringham, dans le Norfolk, prévoit de transformer l'un de ses bâtiments, qui fut un club social ouvert au début du XXe siècle. Ses portes ont dû fermer en 2020 en raison de la pandémie, qui a logiquement entraîné une baisse des abonnements.

L'établissement épouse un style typiquement édouardien reconnaissable à ses deux étages peu élevés et à ses briques en argile rouge.

L'annonce du promoteur immobilier évoque, au rez-de-chaussée, un espace dédié au bar principal, une salle de billard et deux salles avec vue sur le jardin ainsi qu'un boudoir restreint pour un service plus confidentiel.

A l'étage, il conviendra également de trouver une fonction aux trois chambres disponibles, à la salle de bain et à la cuisine. Ces espaces pourraient très bien convenir aux futurs locataires, à moins que ces derniers ne préfèrent les proposer à la location.