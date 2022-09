La reine Elizabeth II n’est plus : retour sur ce 8 septembre, une journée qui aura marqué l’histoire

Mais la communication du Palais, d’habitude si peu bavard à l’égard de l’état de santé de la reine, a suscité l’inquiétude. Et non seulement en Angleterre.

En quelques heures, en commençant par la BBC, les grilles des programmes télé ont été interrompues et modifiées afin de parler de l’état de santé de la reine et évoquer ses 70 ans de règne, célébrés lors d’un jubilé en juin dernier. Aux quatre coins du monde, les journalistes se sont rassemblés dans les lieux emblématiques de la monarchie britannique : Buckingham Palace et, bien sûr, le château de Balmoral où la reine est décédée.

Dans la soirée, peu après l’arrivée des princes William, Edward et Andrew, la nouvelle est tombée. "The Queen" n’était plus. La BBC l’a annoncé en direct, pendant une émission spéciale. Plusieurs télévisions dans le monde entier se sont mobilisées pour raconter la vie et le règne d’Elizabeth II. La RTBF, elle, a lancé une émission spéciale sur la Une. Plusieurs personnalités se sont exprimées sur notre plateau : Elio Di Rupo a rappelé les circonstances où il l’avait rencontrée, l’historienne belgo-britannique Marie Capart a fait part de sa tristesse, à l’image de celle que beaucoup de Britanniques ont dû éprouver aujourd’hui.