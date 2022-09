La reine Elizabeth II est décédée : retour sur un règne qui a traversé le siècle

Elle a traversé le XXe siècle, connu 14 présidents américains, 7 papes et 15 Premiers ministres britanniques. Ses moindres faits et gestes ont été scrutés au fil de centaines de livres, articles de presse et documentaires. Sa vie a fait l’objet de l’une des séries télévisées les plus ambitieuses de ces dernières années.

La reine Elizabeth II est décédée. Elle aura eu le règne le plus long de l’histoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, loin devant la reine Victoria qui avait occupé le poste pendant 63 ans.

Les rumeurs d’abdication, régulièrement lancées ces dernières années, ne se sont jamais vérifiées. La souveraine a tenu son rôle jusqu’au bout. Un rôle commencé à la mort de son père en février 1952.

Reine malgré elle

Le règne d’Elizabeth II est le résultat d'un accident de l’histoire, causé par le poids des traditions. Fille du prince Albert, duc d’York et d’Elizabeth née Bowes-Lyon, elle n’était en principe que troisième dans l’ordre de succession au trône.

Jusqu’au jour où son oncle, Edouard VIII, abdique pour épouser Wallis Simpson, une Américaine deux fois divorcée. Résultat : en 1936, le prince Albert devient Georges VI. Le destin d’Elizabeth est scellé. Un jour, elle sera reine à son tour.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la future monarque est une adolescente. À 14 ans, elle prononce son premier discours officiel. "Lilibet", comme on la surnomme en privée, s’adresse alors aux enfants de son âge qui ont dû quitter les villes bombardées pour trouver refuge dans les campagnes. "Nous savons, chacun de nous, que tout se terminera bien", dit-elle au micro avec un timbre de voix et un accent qui la rendront reconnaissable entre toutes.