La reine Elizabeth II a tranché, Camilla sera reine

Une réflexion sur sa vie

Elizabeth II s'est largement retirée de la vie publique depuis des ennuis de santé en octobre. Deux apparitions avant son Jubilé de platine dimanche, l'ont montrée frêle et marchant lentement.

Son message est aussi une réflexion sur sa vie, et sur les changements qui ont marqué ses 70 ans de règne, un record pour un monarque vivant. "Alors que nous marquons cet anniversaire, j'ai plaisir à renouveler l'engagement que j'avais pris en 1947, que ma vie serait entièrement consacrée à votre service", écrit la souveraine qui évoque aussi son "espoir et optimisme" en cette année de Jubilé de platine.

"Ces sept dernières décennies ont vu un progrès extraordinaire socialement, technologiquement et culturellement, dont nous avons tous bénéficié, et j'ai confiance que l'avenir nous offrira à tous des opportunités similaires, spécialement aux jeunes générations au Royaume-Uni et dans le Commonwealth".

La lettre est signée à la main "votre servante Elizabeth R".

La reine, veuve depuis avril dernier, doit passer la journée de dimanche au domaine royal de Sandringham, comme chaque année pour l'anniversaire de son accession au trône le 6 février 1952, qui est aussi la date du décès de son père George VI.