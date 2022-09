La reine Elizabeth II a entamé son dernier voyage, le cortège a traversé Aberdeen

Une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire, pour saluer une dernière fois celle qui avait régné 70 ans et 7 mois, présence familière et rassurante, mais toujours mystérieuse, ayant traversé imperturbable les époques et les crises.

La foule s’est vue prier de ne pas jeter des fleurs au passage du convoi, pour ne pas troubler l’agencement millimétré du dernier voyage de la souveraine de 96 ans, très aimée au Royaume-Uni.

Le corbillard fera d’abord étape à Ballater, le village tout proche du château, puis à Aberdeen et Dundee avant de rejoindre Edimbourg. Le cercueil y passera la nuit dans la salle du trône d’Holyroodhouse, résidence royale officielle en Ecosse.