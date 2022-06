La Reine Elizabeth II : 70 ans de look analysé par David Jeanmotte

À l’occasion des 70 ans de règne de la Reine Elizabeth II, les yeux du monde entier sont tournés vers l’Angleterre. 4 jours de fête y ont été planifiés pour célébrer ce cap mythique de la vie et du règne de la Reine.

Alors que les uns se comméreront les années de règne et les décisions politiques, David a décidé de faire un petit tour dans la garde-robe de la Reine en analysant ses tenues et plus particulièrement l’évolution de son look vestimentaire durant toutes ces années…