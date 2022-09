La Reine Elizabeth aurait préféré regarder un épisode de Twin Peaks plutôt qu’un concert de Paul McCartney en son honneur

Suite au décès de la reine Elizabeth II, plusieurs anecdotes refont surface, dont celle du jour où cette dernière aurait préféré regarder sa série Twin Peaks à la place d’un concert du Beatles pour son anniversaire.

C’est le compositeur de la série Twin Peaks, Angelo Badalamenti, qui raconte cette histoire qu’il tient de Paul McCartney. La reine aurait préféré rester chez elle à regarder la série culte de David Lynch plutôt que de se rendre à un concert privé de Paul McCartney aux Studios Abbey Road.

Badalamenti explique au NME : "Quand Twin Peaks cartonnait dans le monde entier, je me suis rendu en Concorde à Londres pour travailler avec Paul McCartney aux studios Abbey Road. Il m’a raconté cette histoire… Peu avant notre rencontre, on lui avait demandé de jouer pour l’anniversaire de la reine."

"Et quand il l’a rencontré, il a dit : "C’est un honneur d’être avec vous ce soir, votre Majesté. Je vais jouer quelques titres pour vous". Et la reine aurait répondu : "Je suis désolée, je ne peux rester. Il est huit heures moins cinq, et je dois aller voir Twin Peaks !""

Voici l’anecdote racontée en vidéo :