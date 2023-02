Disney a gardé Gerda avec le personnage d’Anna, et on pourrait croire que Kay et la méchante Reine des neiges aient été réunis en un seul et même personnage, celui d’Elsa. Mais contrairement à l’horrible Reine des neiges originale, Elsa n’est ni toute noire ni toute blanche, c’est un personnage très nuancé, plus moderne.

Elle n’est pas méchante et ses violentes réactions sont la conséquence de ses peurs. Cela fait d’elle un être très humain et attachant. Et puis, au lieu du conte traditionnel mettant en scène princesse et prince charmant, Disney a préféré inaugurer un autre thème, qui est en fait très parlant pour le jeune public : celui de l’amour fraternel.