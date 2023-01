La reine Astrid et le roi Léopold III : une histoire d'amour qui s'est terminée en tragédie

Le 10 novembre 1926, à l’intérieur de la collégiale Sainte-Gudule, à Bruxelles, s'est réuni tout le gratin européen. Des souverains aux Premiers ministres jusqu’aux ambassadeurs, tous assistent au mariage du prince de Brabant. L'heureuse élue ? Elle s’appelle Astrid de Suède.

Léopold Philippe Charles Albert Meinrad Hubertus Marie Miguel de Saxe-Cobourg est un prince, et un jeune homme comblé en ce mois de novembre de l’année 1926. Agé de 25 ans depuis une petite semaine, il attend avec impatience ce mariage. Loin des convenances habituelles lors de ce type d’union, il s’agit là d’un mariage d’amour. Du moins de son côté…

Astrid et Léopold, c'est une histoire d'amour qui ne ressemble à aucun autre conte de fées. C'est l'un des destins les plus poignants de la royauté. Une des reines les plus aimées de l'histoire de la monarchie belge, Astrid était une véritable comète : une personnalité resplendissante qui s'est éteinte trop tôt.

La future reine voulait-elle vraiment se marier avec le prince de Brabant ? Quels ont été les grands accomplissements de sa vie ? L'Heure H vous plonge dans l'intimité d'Astrid de Suède, 4e reine des Belges.