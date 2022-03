La reine annule sa première grande sortie publique depuis des mois

Le 7 mars, la souveraine a reçu en personne le Premier ministre Justin Trudeau qu'elle connaît depuis qu'il est enfant.

"Elle était plus perspicace que jamais et très intéressée par ce qui se passe" a-t-il déclaré après la rencontre, dont les photos montraient une reine détendue et souriante.

Mais la cérémonie prévue lundi après-midi dans le cadre de la journée annuelle du Commonwealth, qui devait être retransmise en direct à la télévision, était d'une autre dimension, avec 1.500 personnes attendues, dont le Premier ministre britannique Boris Johnson, une foule d'hommes politiques, d'ambassadeurs et dignitaires du Commonwealth, et plusieurs membres de la famille royale dont le prince Charles, héritier de la Couronne.

La reine est très attachée au Commonwealth, association de 54 pays, dont quinze royaumes dont elle est la souveraine.