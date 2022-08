La réincarnation musicale de la reine Zenobia

Les deux artistes composant Zenobia nous décrivent leur projet comme "un mix entre la musique électronique, les sonorités du Moyen-Orient et les mélodies que l’on apporte de notre pays natal". Ils prennent le meilleur d’Haifa, leur ville où ils puisent leur inspiration, "pour mélanger le sens de la mélodie arabe aux beats de la production électronique". Et étant originaire de Nazareth, Isam rajoute qu’il est baigné dans la musique traditionnelle très présente là-bas d’Oum Kalthoum à Fairuz.

Ce mélange est une réussite sans aucun conteste, pourtant il restera toujours le fruit du hasard : "Le projet est né d’une erreur. On s’orientait vers un projet beaucoup plus techno, plus deep avec une troisième personne qui ne fait pas partie de Zenobia mais celle-ci n’a pas poursuivi l’idée plus que ça. Du coup j’ai demandé à Isam s’il savait jouer des airs de musique arabe au clavier et puis on a commencé à faire une jam. Le projet a commencé d’une séance de jam et la semaine suivante on avait notre premier show. Depuis lors, c’était en 2018, nous jouons quasiment chaque semaine."

De leurs shows se dégage une énergie incroyable et le sentiment de partage le plus total. Une fois qu’ils montent sur scène la magie opère, "De base on a 30 à 40% du show qui sont toujours préparés, où on sait ce que l’on fait et le reste s’improvise encore comme une jam sur le moment. Donc chaque show sera un peu différent. Pour donner l’exemple de la Belgique, le concert que l’on donne ici à Esperanzah est un peu différent de celui d’il y a quelques mois au Listen festival. On essaye de créer un moment avec le public, on ressent l’ambiance pour construire notre concert. Après les shows, quasiment tout le monde à le sourire."