La régularité de la "scancar" divise le conseil communal de Schaerbeek

Le Conseil communal de Schaerbeek a voté mercredi soir l’avis manquant pour l’utilisation de la scancar sur son territoire. Le PTB, qui plaide pour le remboursement de toutes les amendes perçues, envisage d’en référer à la Région pour obtenir un avis juridique tiers.

La loi de 2018 relative à l’usage des images de vidéosurveillance dans l’espace public oblige les Communes à demander l’avis du conseil communal et de la zone de police avant d’utiliser des caméras en rue comme le fait la scancar. Leïla Lahssaini, conseillère communale du PTB, estime que cela aurait dû être en ordre au moment du lancement de la scancar à Schaerbeek en 2020 et appelle au remboursement de toutes les amendes dressées depuis lors : "La majorité nous a renvoyés à une disposition de cette loi, pour les caméras installées avant l’entrée en vigueur de la loi, qui parle d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre et il n’y aurait donc que les mois écoulés en 2022 qui poseraient question. Mais, la scancar a été mise en route en 2020, soit après la publication de la loi en 2018 ! On voudrait un avis juridique autre que celui fourni à la Commune par Parking. brussels. On verra par après si des plaignants s’organisent pour aller contester les amendes en justice".