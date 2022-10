La régularité de Bagnaia, les errements de Quartararo : voici comment la course au titre s’est inversée en MotoGP

Depuis la mi-saison, il n’a inscrit que 47 maigres points, dont 20 lors de son dernier podium en Autriche. Il y a eu son accrochage avec Marc Marquez en Aragon. Il reste carrément sur un double "zéro" dont un naufrage sous la pluie thaïlandaise. Jamais dans le coup dans des conditions qui auraient pu lui convenir, pas en confiance, il termine à une inconcevable 17e place. Handicapé par une Yamaha moins performante et sous pression, il commet ensuite une erreur en Australie. "Je n’ai rien fait de vraiment bizarre mais, au freinage, il y avait un peu plus de vent dans le dos, j’ai freiné de manière un peu trop agressive, et ça m’a déséquilibré […], je ne peux en vouloir qu’à moi-même", explique-t-il alors. Peut-être, la faute de trop. Celle en tout cas qui permet à "Pecco" de prendre la main au championnat.



"Il ne faut pas que je sois effondré car il va falloir que je me réveille", affirme Quartararo. Deux rendez-vous sont encore au calendrier et tout peut encore arriver. Le palmarès de l’Italien ne renseigne qu’un titre en Moto2 et il se retrouve dans la position du chassé. Il devra résister à la pression pour être titré dans la catégorie reine.



Un titre qui pourrait se matérialiser dès ce week-end en Malaisie. Le leader doit marquer onze points de plus que son dauphin. Si Bagnaia gagne et que son concurrent français ne se classe pas dans les trois premiers, par exemple.