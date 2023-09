"La règle des 85%" appliquée par Hugh Jackman pour éviter le burn-out

Vous voulez constamment être au top dans votre vie professionnelle et privée mais vous sentez l'épuisement ou la dépression arriver? Alors, testez cette méthode appliquée par l'acteur: n'essayez pas de vous donner à 100% mais bien à 85% et vous n'en serez que moins stressé et plus performant.

L'acteur australien a fait la une des journaux en prônant cette "règle des 85 %", une sorte de guide non officiel de vie qui, en gros, signifie que c'est bien de faire de gros efforts...mais pas trop. Hugh Jackman s'en est expliqué dans le podcast de The Tim Ferriss Show: "Les athlètes d'élite savent que si vous leur dites de courir à 85 % de leur capacité plutôt qu'à 100 %, ils finiront par mieux performer parce qu'ils sont détendus." Et ils tiendront sans doute mieux la cadence à l'endurance car, sportif ou non, qui peut performer à son maximum constamment?

Mais encore faut-il pouvoir parvenir à appliquer le concept. Car la star n'a certainement pas le même cadre de vie ni la même approche et cadence de travail que la plupart d'entre nous!