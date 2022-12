La règle des 4 cadeaux : comment viser juste à Noël ?

Connaissez-vous la "Règle des quatre cadeaux" ? Une tradition anglophone qui pourrait bien vous aider à viser juste aux fêtes.

Pas toujours simple de savoir quoi offrir. Il faut bien connaître la personne à qui l’on veut faire un cadeau quand on traîne dans les rayons à la recherche de ce qui fera plaisir. Afin d’éviter de taper à côté ou pour vous aider à trouver l’inspiration, voici une règle inventée par nos amis anglophones : The four gift rule, la règle des quatre cadeaux. Cette règle s’adresse principalement aux enfants mais peut être adaptée aux adultes également.

Comme l’explique la BBC, c’est très simple, n’offrez que quatre cadeaux maximum qui répondent à ces impératifs :

quelque chose qu’il.elle veut

quelque chose dont il.elle a besoin

quelque chose à porter

quelque chose à lire

De cette manière, vous offrirez de quoi répondre à différentes envies et besoin. Au lieu d’inonder la personne ou l’enfant de cadeaux, vous viserez plus juste avec quelque chose qu’il a demandé, qu’il attend, quelque chose dont il a besoin (pour l’école, un cours parascolaire, son projet personnel), quelque chose qu’il portera (il n’a plus de gants, son écharpe est usée, une belle chemise pour aller voir les grands-parents), et quelque chose à lire (parce que ça ne fait pas de mal d’ouvrir les enfants et les adultes à l’imaginaire qu’un livre peut offrir).

Joyeux Noël !

Et si vous manquez d’idées, voici quelques articles qui devraient vous aider :