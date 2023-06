La Région wallonne renonce à vendre les bâtiments de la Clinique de la Forêt de Soignes, le site sera rendu à la nature

Construits en zone Natura 2000, dans un environnement en partie classé au patrimoine mondial de l'Unesco, les bâtiments qui abritent la Clinique de la Forêt de Soignes à La Hulpe seront finalement rasés. L’entièreté du site, environ dix hectares, retournera à la nature.

La Région wallonne renonce à la vente partielle initialement prévue. Elle estime que le bénéfice environnemental d’une démolition est bien plus important que l’argent qu’elle aurait pu récupérer en cédant les lieux à un promoteur.

"Préserver une forêt aussi emblématique que la Forêt de Soignes, on y gagne beaucoup plus qu’en récupérant peut-être cinq millions grosso modo, commente Adrien Dolimont, ministre wallon du budget. Il faut arrêter de faire croire qu’on a simplement une réflexion budgétaire. Ce que je veux simplement, c’est avoir une bonne gestion de notre patrimoine immobilier. Dans certains cas, la vente s’impose parce qu’on n’a pas d’alternative et que c’est la meilleure solution. Mais dans d’autres cas, on essaie de rendre l’ensemble à la nature. Avoir un peu d’argent qui rentre dans les caisses n’est pas une fin en soi."