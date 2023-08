La ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, a déposé plainte, via son administration, pour le vol d'au moins trois squelettes sur un chantier de fouilles de l'Agence wallonne du patrimoine, à Huppaye (Ramillies). La Région wallonne a saisi la justice du Brabant wallon via une plainte contre X pour vol avec effraction, et s'est constituée partie civile. Les faits ont été commis en mai et en juin 2023, sur un chantier qui était interdit au public.

Le site de fouilles d'Huppaye a permis de mettre au jour de nombreux vestiges, notamment un cimetière médiéval postérieur au 14e siècle, et le chantier est réalisé sous la direction de l'Agence wallonne du patrimoine. "Durant les mois de mai et juin 2023, plusieurs infractions ont été constatées sur le chantier dont l'accès est pourtant protégé et totalement interdit au public. Des individus organisés y ont dérobé au moins trois squelettes quasi complets et deux crânes surnuméraires", indiquent les responsables.

Après avoir pris connaissance de ces faits, la ministre De Bue a décidé qu'une plainte contre X serait déposée, la Région se constituant partie civile. L'objectif est d'éviter que ce type d'actes, impactant le patrimoine qui est un bien commun à tous, reste impuni. Depuis le début de la législature, la ministre du Patrimoine a été amenée à déposer trois plaintes de ce type, pour des cas similaires commis à Wéris et à Tavier. Elle précise qu'elle continuera à agir de cette manière si d'autres cas devaient se produire.