La Région wallonne donne un coup de pouce numérique aux professionnels du tourisme

Réserver ou acheter sur internet, c'est devenu presque banal aujourd'hui, y compris en matière de tourisme : que ce soit pour des tickets d'entrée ou une chambre d'hôtel. Pourtant, tous les professionnels du secteur ne sont pas toujours aussi connectés que leurs clients. La Région wallonne veut donc les aider à prendre le train de la technologie en marche.

Mon Bagage Numérique

Le programme s'appelle "Mon Bagage Numérique", il s’agit d’un nouveau service pour les opérateurs touristiques wallons. Comme l’explique Suzelle Lecocq, chargée de projet pour le Commissariat Général au Tourisme. "Le but est qu’ils soient plus en lien avec le digital par rapport à notre ère actuelle où les modes de communication et les outils digitaux ont beaucoup évolué. L’opérateur touristique wallon doit être en phase avec les touristes qui sont, eux, de plus en plus connectés. Concrètement, l’opérateur touristique va pouvoir débuter avec un diagnostique pour voir ses points forts, ses points faibles et recevoir des recommandations qui soient adaptées. Il y a une formation, à distance, sur la cybersécurité ainsi qu’une formation sur le marketing de contenus et aussi une formation qui s’intitule : quelle est ma réputation sur le web ? Il existe aussi des modules pour aider l’opérateur touristique à gérer son expérience client. Le but est aussi que le touriste vive une belle expérience".

Ce programme est doté d'un budget d'un million 700 mille euros.

