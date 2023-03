La région du Centre rallume partiellement l’éclairage public

Les communes de la région du centre vont rallumer l’éclairage public les week-ends, les jours fériés et lors de festivités locales. C’est ce qu’ont décidé ensemble les bourgmestres de la CUC, la Communauté Urbaine du Centre récemment rebaptisée Centropôle.

Depuis le 1er novembre dernier, vous le savez, on éteint l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin. En un peu plus de 4 mois, 10 des 12 communes ont ainsi réalisé ensemble une économie de 850.000 euros, ce n’est pas rien.

La mesure, suggérée par Orès court jusqu’au 31 mars. Aux communes, pour la suite de prendre position. Et c’est ce qu’on fait ensemble les bourgmestres d’Estinnes, Binche, Anderlues Morlanwelz, Chapelle, La Louvière, Le Roeulx, Manage, Seneffe et Soignies.

A partir du 1er avril, on éclairera à nouveau les week-ends, les jours fériés et lors de festivités locales. Il s’agit de coller au mieux à l’allongement des journées et de veiller au rythme des activités des citoyens. Mais si on dit à partir du 1er avril, dans les faits, l’adaptation s’étalera sur quelques semaines car Orès doit opérer une nouvelle programmation dans toutes les cabines électriques concernées. L’économie sera évidemment moins importante mais représentera tout de même une somme de 1,2 million d’euros par an.

Si elles font bien partie de Centropôle, les communes de Braine-le-Comte et Ecaussines ne sont pas concernées par cette adaptation car elles sont reliées au réseau du Brabant Wallon.

Plus de détails sont à découvrir dans la Gazette du Centre, ce mercredi.