La Région débloque 3,7 millions d’euros pour financer la première école communale néerlandophone d’Ixelles

Le ministre bruxellois en charge de l’Enseignement néerlandophone dans la capitale, Sven Gatz, a annoncé mardi avoir donné un accord de principe sur une subvention de 3,7 millions d’euros pour une nouvelle école fondamentale néerlandophone de 250 élèves à Ixelles.

Ouverture prévue en 2025

Le projet porte sur la rénovation et la construction d’un bâtiment scolaire sur le site situé au 120-126 de la rue Gray. La commune travaille sur les plans de construction d’une école primaire en deux phases. Dès septembre 2025, l’école pourra accueillir ses premiers élèves. ​​L’école communale (ndlr : maternelle francophone) n°14 existante, qui arbore une façade moderniste, sera entièrement rénovée en un bâtiment scolaire pour l’enseignement maternel et primaire néerlandophone.

Les travaux en 2024

Les travaux de démolition, de construction et de rénovation commenceront début 2024. Suivront les travaux de construction d’autres bâtiments sur le même site, tels qu’une salle de gymnastique, des salles polyvalentes et des classes d’école primaire. ​Pour ses premiers pas dans l’enseignement néerlandophone, la commune est assistée par la Vlaamse Gemeenschapscommissie et le "Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten" (OVSG – association des villes et communes pour l’enseignement).

​3,7 millions d’euros de financement

Le 19 mai dernier, la Taskforce capacité de Bruxelles 2022-2024 a alloué 1,8 million d’euros de fonds de capacité flamands à ce projet. Maintenant que les plans de la commune ont été précisés, la VGC peut également promettre une intervention financière de 3.650.000 euros pour réaliser l’ensemble, a précisé le ministre Gatz, dans un communiqué. "La conception prometteuse de l’école est entièrement tournée vers l’avenir : elle permettra de restaurer la belle façade du bâtiment, de réutiliser de nombreux matériaux et de garantir une efficacité énergétique maximale. En route vers un bâtiment scolaire inspirant où les enfants d’Ixelles pourront s’épanouir au maximum", s’est quant à elle réjouie Els Gossé, échevine de l’enseignement néerlandophone à Ixelles, citée dans le communiqué.