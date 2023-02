La région débloque 10 millions pour dynamiser les lacs de l’Eau d’Heure

La Wallonie et l’asbl des lacs de l’Eau d’Heure qui gère le site ont signé un nouveau contrat de gestion. Afin de développer le tourisme, la région va sortir le portefeuille : 10 millions en 5 ans seront investis. Le CGT, le commissariat général au tourisme, va aussi débloquer du budget. L’argent devrait servir à positionner les lacs de l’Eau d’Heure comme étant LA destination nature par excellence. Pour ce faire, L’asbl compte organiser les 5 lacs du site pour que chacun ait sa spécificité : sérénité pour la plate taille, sports nautiques pour l’eau d’heure, touristes d’un jour pour le lac de Falemprise etc.

Parmi futurs investissements, de nouveaux parkings sont prévus afin d’éviter les soucis de circulation lors des jours d’affluence en été. Il y aura notamment davantage d’emplacements pour les motor-homes. Créer des parkings alors qu’on se veut une destination nature ? Il n’y a pas de contradiction pour la ministre du tourisme Valerie De Bue "on veut concentrer le stationnement et permettre les promenades dans des itinéraires bien identifiés et bien canalisés pour protéger les espaces naturels. C’est la dimension durable : concentrer le développement afin que celui-ci n’endommage pas la nature dans son ensemble."