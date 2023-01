La Région bruxelloise veut réduire les pesticides sur les espaces privés

Le gouvernement bruxellois vient de donner son feu vert au plan de réduction des pesticides 2023-2027, annonce ce mardi le ministre bruxellois de l’Environnement et de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo). L’objectif de ce plan est de réduire l’utilisation de pesticides sur le territoire régional. Depuis 2019 déjà, plus aucun pesticide n’est utilisé en Région bruxelloise pour entretenir les espaces publics, qu’ils soient régionaux ou communaux. De plus, cet usage est également interdit dans les zones tampons, définies autour des cours et plans d’eau. La Région bruxelloise entend, à présent aller plus loin en incitant les gestionnaires d’espaces privés à changer leurs pratiques.