La Région bruxelloise veut interdire les chaufferettes en terrasse dès cet hiver

C’est déjà le cas à la Ville de Bruxelles, à Jette, à Ixelles ou encore à Woluwe-Saint-Lambert. Mais pas sur l’ensemble du territoire régional bruxellois. Le gouvernement veut interdire les chaufferettes des terrasses dans les 19 communes. C’est notamment ce qu’a annoncé ce mercredi le ministre Alain Maron (Ecolo), en commission environnement du Parlement bruxellois.

Objectif : adopter un règlement commun, dès cet hiver pour éviter la concurrence entre établissements offrant à leur clientèle une terrasse chauffée ou ceux qui n’en proposent pas. Mais pas que, surtout dans le contexte actuel.

"Au début du mois de septembre, le gouvernement bruxellois a adopté des mesures additionnelles pour contribuer aux engagements européens de réduction de la consommation et agir sur ces prix élevés de l’énergie. En complément des mesures liées à l’exemplarité des pouvoirs publics, au travers de deux circulaires – une pour les pouvoirs régionaux, l’autre pour les pouvoirs locaux -, le gouvernement a acté le lancement de consultations et de concertations sur plusieurs mesures de sobriété visant à économiser l’énergie", explique Alain Maron. "Dans ce contexte, l’incidence environnementale et énergétique des terrasses chauffées est à prendre au sérieux. Ainsi, l’une des mesures proposées dans la décision gouvernementale consiste à interdire l’utilisation des chaufferettes dans l’espace public."

Un geste pour l’environnement mais aussi, en cette période de crise énergétique et de hausses vertigineuses des coûts, pour réduire la consommation énergétique globale. L’occasion également, pour les gérants de cafés et de restaurants, de réduire leurs factures. Mais avant toute décision régionale, place à la concertation. Elle est en cours entre Brupartners (Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale) et le secteur Horeca.

Beaucoup de commerces font face à des factures énergétiques insoutenables

"Chaque acteur présent prend au sérieux les enjeux énergétiques", assure le ministre Alain Maron, répondant à une question du député MR Geoffroy Coomans de Brachene. "Il faut bien admettre : beaucoup de commerces font face à des factures énergétiques insoutenables."

Le gouvernement tranchera au terme de la concertation "sur le paquet de mesures de sobriété à adopter pour cet hiver, dont fait partie l’interdiction des chaufferettes en terrasse". Brupartners doit "bientôt" fournir ses conclusions.

Des alternatives existent pour continuer à consommer en terrasse à l’abri du froid. En France, où les chaufferettes sont interdites depuis cette année, les patrons de cafés et restaurants installe des cloisons à l’extérieur pour éviter les déperditions de chaleur et bloquer les vents. Autre solution : la distribution de plaids aux clients attablés.

De son côté, le député Geoffroy Coomans de Brachene s’est étonné du revirement. "Ces deux dernières années, nous avons fait la promotion des terrasses, notamment des terrasses chauffées, en vue de lutter contre une crise sanitaire. Elles permettaient en effet à la population de limiter son exposition aux foyers de contamination au Covid-19. Face à une autre forme de crise, nous réclamons aujourd’hui l’inverse. Entre-temps, des investissements, parfois considérables, ont été consentis par les acteurs économiques de l’horeca. Nous devons les accompagner, comprendre leurs doléances et ne pas les enfoncer davantage à l’heure où la crise les touche tous."