La Région bruxelloise veut équiper l’ensemble des écoles secondaires en wifi d’ici 2024

La Région bruxelloise souhaite équiper l’ensemble des écoles secondaires de son territoire en wifi d’ici l’horizon 2024, a-t-elle annoncé mercredi. Pour ce faire, le cabinet du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt, a débloqué un budget de 5,2 millions d’euros afin de soutenir l’équipement numérique des élèves et des écoles, dans le cadre du projet "Branche ton école".

"En quelques années, le numérique a investi tous les pans de notre société et l’école ne fait pas exception", rappelle le ministre dans un communiqué. "L’urgence d’offrir un accès à internet sécurisé est donc réelle. D’autant plus que le numérique à l’école offre de nombreux avantages tant aux élèves qu’aux professeurs." La crise Covid et l’enseignement hybride pratiqué depuis près de deux ans ont notamment mis en évidence la nécessité de proposer des enseignements numérisés aux élèves.

Le CIRB (Centre informatique de la Région bruxelloise) et IRISnet, avec le soutien du gouvernement bruxellois, ont lancé deux projets complémentaires. Le premier, sous l’égide du CIRB, vise à fournir un équipement numérique mobile aux élèves. Les écoles ont ainsi la possibilité de choisir du matériel informatique pour une valeur équivalente à 6250 euros dans une liste définie (portables, Chromebook, tablettes, projecteurs…). Au bout de 4 ans, l’équipement devient propriété de l’école.

Le second projet régional, confié à IRISnet, a pour objectif de renforcer la connectique interne des écoles. Baptisé "Branche ton école", il permettra à toutes les écoles secondaires bruxelloises de disposer du wifi d’ici 2024. Un état des lieux des besoins des écoles en termes de connectique interne sera dans un premier temps réalisé. Cette étape permettra d’identifier l’emplacement des bornes wifi, les endroits de passage du câblage, l’alimentation ? Chaque école pourra bénéficier de 8 à 11 bornes wifi.

Tous les frais d’installation seront à charge de la Région ainsi que les trois premières années de maintenance. Au total, un budget de 5,2 millions d’euros a été débloqué par le gouvernement bruxellois pour financer ces deux projets, dans le cadre du plan de relance européen.