La Région bruxelloise se rend à Madrid et à Barcelone pour y afficher ses meilleurs atouts

Une délégation bruxelloise d’une quarantaine d’opérateurs touristiques et d’entrepreneurs, emmenée par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et la secrétaire d’Etat aux relations extérieures Ans Persoons a pris lundi la direction de Madrid, et ensuite, de Barcelone pour y vanter, jusqu’à vendredi, les atouts de la capitale belge.

Cette 17e édition des Brussels days sera aussi mise à profit pour ouvrir une deuxième "Brussels House" à Barcelone, après celle de Milan. L’objectif de ce lieu est de donner aux pépites bruxelloises la possibilité d’acquérir un prestige international dans les meilleures conditions possibles et sans trop d’investissements. Depuis 2006, les Journées bruxelloises sont organisées chaque année, avec l’aide des organismes régionaux visit.brussels, Brussels International et hub.brussels, dans une ville différente pour mieux positionner Bruxelles sur la scène internationale, et mettre en avant ses atouts économiques, touristiques, ainsi que ses talents, sa richesse culturelle et son art de vivre.

Dans les deux villes espagnoles, l’accent sera mis sur le tourisme, la construction durable, l’entrepreneuriat féminin, l’audiovisuel, la fintech, le patrimoine, ou encore la culture. Le programme prévoit également des rencontres officielles du ministre-président et de la secrétaire d’Etat avec les gouvernements de Madrid et de Catalogne.