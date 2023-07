La Région bruxelloise reconnaît le clubbing comme patrimoine culturel immatériel. Elle souligne ainsi son importance pour les Bruxellois mais aussi pour l’attractivité de la ville. C’est aussi une manière de considérer les clubs et autres boîtes de nuit comme des institutions artistiques et culturelles.

Cette reconnaissance intervient à l’initiative des représentants du secteur eux-mêmes, en concertation avec Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, et son prédécesseur Pascal Smet. "Nous montrons aujourd’hui que Bruxelles est fière de sa culture dynamique de la nightlife et nous reconnaissons son importance pour notre ville et ses habitants sur le plan culturel, économique et social " précise Ans Persoons.