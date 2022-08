La Région bruxelloise ouvre une ligne d’information pour répondre aux questions sur la variole du singe

Pour faire face aux questions soulevées par la variole du singe et centraliser les demandes, la Région bruxelloise, annonce ce vendredi dans un communiqué, qu’elle va ouvrir une nouvelle ligne d’information téléphonique.

Les personnes ayant des questions ou souhaitant en savoir plus sur le virus de la variole du singe pourront à partir du 22 août, composer le 02/214.19.29 afin d’obtenir des informations sur l’épidémie, les symptômes, les mesures de prévention et de protection, les tests et vaccins existants, les critères d’accès à la vaccination ou encore sur les procédures et lieux de dépistage et de vaccination.

Cette ligne téléphonique destinée au grand public et aux professionnels de la santé sera accessible du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30, et le samedi, de 9h00 à 13h00. Les opérateurs répondront aux questions en français, en néerlandais et en anglais.

Les informations sur la variole du singe sont également disponibles sur le site de la Région : https ://www.ccc-ggc.brussels/fr/variole-du-singe