La Région bruxelloise ne soutient pas l'occupation d'un immeuble vide par des demandeurs d'asile

Précisant que la prise en charge des demandeurs de protection internationale ressortissant de la compétence de l'Etat Fédéral et que la Région a déjà mis le centre Ariane à disposition de Fedasil, l'avocat a indiqué que la Région de Bruxelles-Capitale a entrepris depuis plusieurs semaines des travaux afin d'aménager l'immeuble, dans le cadre de l'accueil des bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens (BPTU). Objectif: pouvoir y accueillir ces bénéficiaires de protection internationale, "dans des conditions qui soient conformes aux standards d'accueil que l'on est en droit d'attendre de notre société", a expliqué Me Lemaître, dans un communiqué.

Selon l'avocat, la Région-capitale n'est pas elle-même propriétaire de ce bâtiment, mais agit dans le cadre d'un accord qui lui permettra ultérieurement de bénéficier de l'occupation de ce bâtiment à cette fin. Depuis le 22 octobre 2022, il apparait qu'un nombre important de demandeurs d'asiles en attente d'un hébergement de la part de Fedasil ont été dirigés vers ce bâtiment et ont réussi à y pénétrer.

D'après Me Lemaître, ils seraient environ 500 à 600 à l'heure actuelle et manifestent l'intention d'occuper ce bâtiment tant que Fedasil ne leur proposera pas d'autre solution de logement. "La Région est particulièrement préoccupée par cette situation, dès lors que les travaux qu'elle a entrepris ne sont pas terminés et que tant l'entrepreneur que l'architecte qui dirigent ceux-ci estiment que cette occupation pose de graves problèmes en termes de sécurité publique et de salubrité publique. Ils attestent, par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être communiqué par les avocates d'occupants, que la poursuite des travaux est absolument impossible tant que l'immeuble est occupé, notamment parce qu'il est impossible d'assurer la sécurité des occupants eux-mêmes", a-t-il souligné.

Toujours selon l'avocat, la Région privilégie naturellement une solution de logement ailleurs mais, au regard des graves risques de sécurité évoqués, notamment et avant tout pour les occupants eux-mêmes, elle "comprend et soutient les démarches entreprises par le propriétaire et fera intervention volontaire, dans le cadre de ses compétences, dans l'action judiciaire qui est introduite par le propriétaire du bâtiment, les impératifs de sécurité le commandant, et afin de faire part au magistrat saisi de tous les éléments d'information en sa possession".