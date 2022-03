La Région bruxelloise lance une plateforme d’infos sur la crise Ukrainienne

La guerre en Ukraine a des répercussions importantes partout en Europe. C’est aussi le cas en Région de Bruxelles-Capitale ou la crise humanitaire a entraîné un afflux sans précédent de réfugiés ukrainiens. La Région bruxelloise a donc décidé de lancer une plateforme de communication et d’information à la population : www.helpukraine.brussels.

Grâce à ce nouvel outil de coordination, la Région espère faire interagir "l’ensemble des forces vives" bruxelloises.

Concrètement, cette plateforme web, mise en place par Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), a pour vocation de regrouper les informations disponibles et pertinentes dans tous les domaines de compétence régionaux. "Elle reprend l’ensemble des informations émanant des administrations et des services publics régionaux et locaux relatifs à l’accueil des ressortissants ukrainiens et à l’impact du conflit en Ukraine dans notre région", explique le ministre-président Rudi Vervoort. "Le site est disponible en 5 langues, dont l’ukrainien et le russe, et s’adresse aux ressortissants ukrainiens mais aussi aux citoyens bruxellois, aux pouvoirs locaux et aux services d’aide qui recherchent de l’information".

Notons que les autorités fédérales ont également ouvert un centre d’appel joignable tous les jours, de 9h à 17h, au 02/488 88 88.