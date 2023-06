La Région bruxelloise invite ses habitants à investir leur épargne dans des coopératives

Réaliser des rêves

Il y a 2 ans, Anaïs Verrijdt a pu fonder son restaurant, à Saint-Gilles, via une coopérative. Pour elle, ce système a tout son sens. "Aujourd’hui, ce n’est pas facile de se lancer, beaucoup de projets ne sont pas éligibles pour accéder à des crédits dans des banques classiques. Donc se sentir soutenu comme porteur de projets, c’est magique. Grâce aux citoyens qui veulent y croire, on peut réaliser nos rêves et donner du bonheur aux gens, c’est incroyable".