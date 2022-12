La Région bruxelloise et les partenaires sociaux en campagne contre le gaspillage énergétique

Alors que plusieurs mesures sont annoncées pour le mois de janvier afin de réduire le gaspillage énergétique dans la capitale, les partenaires sociaux et le gouvernement bruxellois ont lancé mardi une campagne pour appeler les entreprises ainsi que leurs travailleurs et travailleuses à activer toutes les solutions permettant de réduire la consommation d’énergie sur le lieu de travail.

"Switches down, Brussels up"

Ensemble, ils ont lancé la campagne baptisée "Switches down, Brussels up", conçue par Bruxelles Environnement en partenariat avec Brupartners, l’organe de concertation sociale de la Région, et mettant en valeur les entreprises dynamiques et leurs travailleurs, qui adoptent des gestes concrets pour réduire leur consommation d’énergie. Le digest de la campagne est décliné comme suit : fermeture des portes des bâtiments chauffés, extinction de l’éclairage intérieur des commerces et des enseignes lumineuses la nuit, remplacement des chaufferettes extérieures par des couvertures… Cette campagne rappelle aussi aux entreprises les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pour leur permettre de mener à bien des investissements permettant d’économiser l’énergie.