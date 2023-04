La Région bruxelloise et le secteur du matelas s'engagent sur la voie du recyclage

La Région bruxelloise et le secteur de la production de matelas s'engagent sur la voie du recyclage des matelas usagé. Jusqu'à présent, l'absence d'un tel processus se traduisait par l'incinération d'un volume équivalent à deux fois la hauteur de la Tour du midi, a annoncé le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo). Autre effet non désiré: la multiplication de dépôts clandestins.

Au cours de sa réunion de jeudi, le gouvernement bruxellois a validé une convention déjà entérinée par Valumat, l'organisme représentatif du secteur.

Concrètement, la Région imposera désormais des objectifs précis et croissants de collecte et de recyclage aux producteurs de matelas. Le secteur s'engage à trouver des solutions pour éviter les déchets de matelas, couvrir les coûts de collecte et de traitement, mais aussi mettre fin à l'incinération systématique en les concevant de telle manière qu'ils pourraient être réutilisés ou recyclés.