La Région bruxelloise et la zone de police Montgomery lancent BRU response pour inclure les citoyens dans la gestion de crise

Covid, inondations, guerre en Ukraine, terrorisme… Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses crises. Et nombreux sont les citoyens qui souhaitent se rendre utiles lorsque l’une d’elles se manifeste. On se souvient de ces personnes qui cousaient des masques en tissu au plus fort de la pandémie de Covid, ou encore de celles qui ont donné de leur temps pour venir en aide aux sinistrés des inondations à l’été 2021.

Pour coordonner cette aide à l’avenir, la Région bruxelloise vient de lancer BRU response. Une initiative, similaire à celle récemment mise en place dans le Brabant wallon, qui vise à créer des réserves de citoyens dans les communes participantes afin de les intégrer dans la gestion de crise. Après avoir expliqué les bases de la gestion de crise, en tenant compte des spécificités de la capitale, l’objectif est de former les bénévoles pour qu’ils puissent être aptes à agir dans le cas où ils sont appelés.

"On pourrait avoir besoin de profils administratifs dans les cellules de crise. Des gens qui auraient un tropisme en langues, de faire des traductions. Des gens qui pourraient nous aider aussi au niveau informatique ou dans de la communication", explique Loïc Prégardien, coordinateur planification d’urgence de Woluwe-Saint-Pierre. Pas question donc de remplacer les policiers, ambulanciers ou pompiers par des citoyens bénévoles, mais bien de créer une réserve citoyenne qui viendrait en renfort dans un second temps.

"Ce qu’on souhaite, c’est que les citoyens comprennent mieux ce qu’on fait en matière de gestion de crise et puissent s’engager. Et donc, il faut que les citoyens puissent développer leur résilience pour pouvoir agir au mieux en cas de crise", indique Sophie Lavaux, haute fonctionnaire et directrice générale de safe.brussels.